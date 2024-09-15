フィギュアスケートのロンバルディア杯は14日、イタリアのベルガモで行われ、女子ショートプログラム（SP）2位の坂本花織（シスメックス）は、フリーは4位の126.41点で、合計199.94点の3位だった。世界選手権3連覇中の坂本は今季初戦。SP6位の渡辺倫果（三和建装・法大）は合計164.04点で8位となった。ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）はSPで73.53点の2位につけた。（共同）