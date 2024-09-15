【ソウル聯合ニュース】韓国の秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）連休の２日目となる１５日、全国の主要高速道路の下り線で渋滞が発生している。韓国道路公社によると、この日午前９時現在、ソウルの高速道路料金所から主要都市までの予想所要時間は釜山７時間３０分、蔚山７時間、木浦６時間４０分、大邱６時間３０分、光州６時間、江陵４時間３０分、大田４時間１０分。各都市からソウルまでの予想所要時間は釜山５時間１０分