●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位コード銘柄利回り9/13終値決算期 1いちごオフィ6.41 83,70024/10 2マリモリート6.15117,20024/12 3ＩＮＶ6.15 58,40024/12 4タカラリート6.14 88,00024/08 5スターアジア5.79 53,10025/01 6東