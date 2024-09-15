定年年齢引き上げは高齢化への効果的措置新華社経済円卓会議新華社「中国経済円卓会議」 第7期で議論する参加者。（北京＝新華社配信/李賀）【新華社北京9月15日】中国の全国人民代表大会（全人代）常務委員会は13日、法定定年年齢の段階的引き上げを決定した。新華社が同日配信したオムニメディア（全媒体）形式の討論番組「中国経済円卓会議」（第7期）に出演した有識者らはこれについて、人口高齢化の課題に対応する積極的