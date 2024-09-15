夏休みが明けた9月は不登校になる子どもが増える時期と言われています。8月、石川県白山市で子育てに関する講演会が開かれ、「学校に通わない」選択をした金沢市に住む中学3年生の少女が、得意なミシンに打ち込み、前向きに生きる今の思いを語りました。講師は15歳の少女とその母石川県白山市で開かれた子育てに関する講演会。会場には教育関係者や一般の保護者など約80人が集まりました。登壇した中学3年生の佐々木奏さんは、ある