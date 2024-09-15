水面下の「キングメーカー抗争」再生自民党の次期リーダーを決定する総裁選は9月12日に告示され、27日の投開票まで15日間の選挙戦がスタートした。だがその裏面では、熾烈な権力闘争が繰り広げられている。平たく言えば、次期総裁最有力候補とされる小泉進次郎元環境相の後見人・菅義偉前首相と、総裁選出馬3回目の河野太郎デジタル相を担ぐ麻生太郎副総裁との「キングメーカー抗争」である。その一端が垣間見えたのは、今や菅氏の