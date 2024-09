これまで家畜に関する表現をいくつか紹介してきたが、今回は牛に関するフレーズを取り上げる。非常に長い時間を意味する「until the cows come home」というイディオムだが、なぜこの言い回しがそんな意味を持つようになったのかを探ってみよう。【こちらも】「贈り物の馬の口の中を見るな」? 物をもらった時の礼儀を説く英語イディオム■Until the Cows Come homeの意味「until the cows come home」(牛が帰ってくるまで)と