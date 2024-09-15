【AFP＝時事】陸上、ダイヤモンドリーグ（Diamond League 2024）の最終戦ブリュッセル大会（Memorial Van Damme）は14日、各種目が行われ、女子やり投げでは北口榛花（Haruka Kitaguchi）が優勝を飾った。パリ五輪金メダリストの北口は今季自己最高の66メートル13を投げ、連覇を果たした。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・デュプランティス、DL最終戦も圧倒的強さで制し今季無敗・北口榛花 女子やり投げで金メダル パリ五輪・