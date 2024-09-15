KAAT神奈川芸術劇場で、2024年11月28日から舞台『品川猿の告白 Confessions of a Shinagawa Monkey』が上演される。村上春樹の2つの短編「品川猿」「品川猿の告白」を原作に、スコットランドのグラスゴーを拠点に国際的に活動する劇団ヴァニシング・ポイントと時間を掛けて日英共同制作してきた作品だ。原案・構成・演出は、“英国で最もユニークな劇団の一つ”とも称される劇団ヴァニシング・ポイントの創設者兼芸術