パーソナリティの皆藤愛子と黒猫のクロエ店長がゲストを迎え、爽やかな日曜日の朝に癒やしの空間を届けるTOKYO FMのラジオ番組「YKK AP presents 皆藤愛子の窓café〜窓辺でcafé time〜」（毎週日曜10:30〜10:55）。9月8日（日）の放送では、前週に続いて最新アルバム『prAyer』をリリースした後藤真希さんがゲストに出演。今後の目標などについて語ってくれました。皆藤愛子、後藤真希さん1985年生まれ、東京都出身の後