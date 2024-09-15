公務員試験、教員採用試験、大学入試、就職試験、病院採用試験、企業内の昇進試験など、いろいろな場面で「小論文試験」が課されますが、実はその「減点要因」は共通しています。新刊『落とされない小論文増補改訂版』の著者「ウェブ小論文塾」代表の今道琢也氏が、「全試験共通の最も致命的なミス」について解説します。（構成・編集部／今野良介）ちょっと信じられない「ワースト1位」まず、次の「減点要因ワーストランキング1