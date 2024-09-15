[9.14 オランダ・エールディビジ第5節](ユーロボルフ)※25:45開始<出場メンバー>[フローニンゲン]先発GK 1 E. VaessenDF 3 T. BlokzijlDF 7 レアンドロ・バクナDF 22 F. StamDF 43 M. PeersmanMF 6 S. ResinkMF 8 J. HoveMF 10 L. ValenteMF 14 J. SchreudersFW 26 T. van BergenFW 29 R. Postema控えGK 21 H. JurjusGK 24 D. BaronDF 2 W. PrinsDF 36 M. MarianiMF 4 J. PelupessyMF 25 T. OostingFW 9 B. WillumssonFW 11