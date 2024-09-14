¡ØLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2024 PARTⅠ STARRY / PARTⅡ ½¨²Úº×¡Ù¤¬¡¢2024Ç¯9·î7Æü～9Æü¤Î¸ø±éÃæ»ß¤ò·Ð¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¡¦THEATER MILANO-Za¤Ë¤Æ³«Ëë¤·¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¡¢Ë§Ê¸¼Ò¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥¿¥¤¥à¤­¤é¤é MAX¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¤Ï¤Þ¤¸¤¢¤­¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¡¢µÚ¤Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ÉñÂæ²½Âè2ÃÆ¡£¡ÖPART I STARRY¡×¤Ç¤Ï½é±é¤ÎºÆ±é¤¬¡¢¡ÖPARTII ½¨²Úº×¡×¤Ç¤Ï