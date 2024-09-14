¡ü µð¿Í 1 ¡Ý 4 ¥ä¥¯¥ë¥È ¡û¡ã24²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹â¶¶Ô÷Æó¤¬14Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢6²ó¡¦100µå¤òÅê¤²¡¢7Èï°ÂÂÇ¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢2Í¿»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç6¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö½øÈ×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÉ¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤­¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£0¡Ý0¤Î3²ó°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢¥â¥ó¥Æ¥¹¤òÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯4²ó¤Ë¥ª¥¹¥Ê¡¢»³ÅÄÅ¯¿Í¤ËÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·