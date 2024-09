今週のUKアルバム・チャートは、デヴィッド・ギルモアの9年ぶりの新作、通算5枚目のソロ・アルバム『Luck And Strange(邦題:邂逅)』が初登場で首位に輝いた。ソロでは、『On An Island』(2006年)、『Rattle That Lock』(2015年)に次ぐ3作連続での全英1位となった。ギルモアはピンク・フロイド時代、『Atom Heart Mother』(1970年)、『Wish You Were Here』(1975年)、『The Final Cut』(1983年)、『The Division Bell