現地時間9月11日、米ニューヨーク州エルモントにあるUBSアリーナで、MTV主催の<2024 MTVビデオ・ミュージック・アワーズ>が開催された。12部門で候補に挙がっていたテイラー・スウィフトは、今年最多となった7部門を受賞。そのうちの5つがポスト・マローンをフィーチャーした楽曲「Fortnight」で、テイラーは同ビデオにより監督賞にも輝いた。テイラーが監督賞を受賞するのは4度目で、2022年の「All Too Well: The Short Film」