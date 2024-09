YG新人ガールズグループのBABYMONSTERが、デビュー初のファンミーティングツアーの最後の海外日程である神戸での思い出を公開した。昨日(13日)、YG ENTERTAINMENTは公式ブログを通じて「BABYMONSTER-SEE YOU THERE BEHIND in KOBE」を公開。ファンの歓待の中で成功した神戸ファンミーティングのビハインド、ささやかな幸せがいっぱいのメンバーたちの自由時間が盛り込まれた映像だ。わくわくする気持ちで空港に到着したメンバー