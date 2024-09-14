[9.14 J2第31節](アイスタ)※18:30開始主審:吉田哲朗<出場メンバー>[清水エスパルス]先発GK 57 権田修一DF 3 高橋祐治DF 14 山原怜音DF 66 住吉ジェラニレショーンDF 70 原輝綺MF 10 カルリーニョス・ジュニオMF 11 ルーカス・ブラガMF 33 乾貴士MF 36 宇野禅斗MF 71 中村亮太朗FW 23 北川航也控えGK 1 沖悠哉DF 5 北爪健吾DF 32 高木践MF 13 宮本航汰MF 21 矢島慎也FW 27 郡司璃来FW 99 ドウグラス・タンキ監督秋葉忠宏[レ