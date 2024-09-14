[9.14 J1第30節](国立)※19:00開始主審:César Ramos Domínguez<出場メンバー>[FC東京]先発GK 41 野澤大志ブランドンDF 3 森重真人DF 30 岡哲平DF 37 小泉慶DF 44 エンリケ・トレヴィザンMF 8 高宇洋MF 10 東慶悟MF 33 俵積田晃太MF 39 仲川輝人MF 71 荒木遼太郎FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ控えGK 13 波多野豪DF 4 木本恭生DF 5 長友佑都DF 32 土肥幹太MF 22 遠藤渓太FW 14 山下敬大FW 28 野澤零温監督ピーター・