[9.14 J1第30節](カシマ)※18:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[鹿島アントラーズ]先発GK 1 早川友基DF 5 関川郁万DF 6 三竿健斗DF 55 植田直通MF 2 安西幸輝MF 10 柴崎岳MF 13 知念慶MF 30 名古新太郎MF 32 濃野公人MF 36 師岡柊生FW 40 鈴木優磨控えGK 31 山田大樹DF 16 須貝英大MF 14 樋口雄太MF 15 藤井智也MF 17 ターレス・ブレーネルMF 33 仲間隼斗FW 41 徳田誉監督ランコ・ポポヴィッチ[サンフレッチェ広島]先発GK