[9.14 J1第30節](デンカS)※19:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[アルビレックス新潟]先発GK 1 小島亨介DF 5 舞行龍ジェームズDF 25 藤原奏哉DF 42 橋本健人DF 45 稲村隼翔MF 6 秋山裕紀MF 7 谷口海斗MF 8 宮本英治MF 11 太田修介FW 27 長倉幹樹FW 99 小野裕二控えGK 21 阿部航斗DF 3 トーマス・デンDF 32 長谷川巧MF 14 長谷川元希MF 20 島田譲MF 33 高木善朗FW 9 鈴木孝司監督松橋力蔵[湘南ベルマーレ]先発GK 99 上福元