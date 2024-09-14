[9.14 J1第30節](パナスタ)※19:00開始主審:中村太<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 22 一森純DF 2 福岡将太DF 4 黒川圭介DF 20 中谷進之介DF 46 松田陸MF 7 宇佐美貴史MF 8 食野亮太郎MF 16 鈴木徳真MF 23 ダワンMF 97 ウェルトンFW 13 坂本一彩控えGK 25 石川慧DF 15 岸本武流DF 24 江川湧清MF 9 山田康太MF 10 倉田秋MF 27 美藤倫FW 17 山下諒也監督ダニエル・ポヤトス[浦和レッズ]先発GK 1 西川周作DF 4 石原広教DF 5