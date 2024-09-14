[9.14 J1第30節](三協F柏)※19:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 46 松本健太DF 3 ジエゴDF 4 古賀太陽DF 13 犬飼智也DF 32 関根大輝MF 6 山田雄士MF 10 マテウス・サヴィオMF 33 白井永地MF 37 手塚康平FW 14 小屋松知哉FW 18 垣田裕暉控えGK 21 佐々木雅士DF 16 片山瑛一DF 50 立田悠悟MF 28 戸嶋祥郎MF 29 島村拓弥FW 15 木下康介FW 19 細谷真大監督井原正巳[ジュビロ磐田]先発GK 1 川島永嗣DF 4 松