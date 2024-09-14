[9.14 J1第30節](ベススタ)※18:00開始主審:山本雄大<出場メンバー>[アビスパ福岡]先発GK 31 村上昌謙DF 5 宮大樹DF 33 ドウグラス・グローリDF 37 田代雅也MF 6 前寛之MF 7 金森健志MF 8 紺野和也MF 16 小田逸稀MF 29 前嶋洋太MF 88 松岡大起FW 17 ウェリントン控えGK 1 永石拓海DF 4 井上聖也DF 19 亀川諒史MF 30 重見柾斗MF 35 平塚悠知FW 9 シャハブ・ザヘディFW 18 岩崎悠人監督長谷部茂利[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷