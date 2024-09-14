[9.14 J2第31節](ソユスタ)※19:00開始主審:松澤慶和<出場メンバー>[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 4 蜂須賀孝治DF 5 河野貴志DF 16 村松航太DF 27 喜岡佳太MF 6 諸岡裕人MF 29 佐藤大樹MF 77 河村慶人MF 80 小野原和哉FW 10 小松蓮FW 11 梶谷政仁控えGK 41 猪瀬康介DF 2 岡崎亮平MF 7 水谷拓磨MF 25 藤山智史FW 8 畑潤基FW 18 吉田伊吹FW 40 青木翔大監督吉田謙[ジェフユナイテッド千葉]先発GK 23 鈴木椋大DF 2