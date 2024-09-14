[9.14 J2第31節](ユアスタ)※18:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[ベガルタ仙台]先発GK 33 林彰洋DF 5 菅田真啓DF 13 實藤友紀DF 25 真瀬拓海DF 32 奥山政幸MF 6 松井蓮之MF 8 松下佳貴MF 11 郷家友太MF 14 相良竜之介FW 7 中島元彦FW 98 エロン控えGK 29 松澤香輝DF 22 小出悠太MF 17 工藤蒼生MF 24 名願斗哉MF 27 オナイウ情滋FW 9 中山仁斗FW 28 菅原龍之助監督森山佳郎[藤枝MYFC]先発GK 41 北村海チディDF 4 中川創DF