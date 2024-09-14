[9.14 J3第28節](長野U)※19:00開始主審:原田雅士<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 30 松原颯汰DF 4 行徳瑛DF 7 大野佑哉DF 19 杉井颯MF 6 西村恭史MF 8 近藤貴司MF 10 山中麗央MF 14 三田尚希MF 33 安藤一哉MF 40 碓井鉄平FW 11 進昂平控えGK 1 田尻健MF 13 小西陽向MF 17 忽那喬司MF 37 高橋耕平MF 46 古賀俊太郎FW 18 浮田健誠FW 22 木原励監督高木理己[奈良クラブ]先発GK 96 マルク・ヴィトDF 2 飯田陸斗DF 5 鈴