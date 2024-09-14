[9.14 J3第28節](アシさと)※19:00開始主審:上田隆生<出場メンバー>[FC今治]先発GK 31 セランテスDF 2 加藤徹也DF 3 福森直也DF 4 市原亮太MF 6 トーマス・モスキオンMF 7 山田貴文MF 9 近藤高虎MF 14 弓場堅真MF 20 佐藤璃樹FW 17 ウェズレイ・タンキFW 36 横山夢樹控えGK 1 修行智仁DF 5 白井達也DF 22 西袋裕太MF 25 楠美圭史MF 50 三門雄大FW 11 阪野豊史FW 21 日野友貴監督服部年宏[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生DF 5