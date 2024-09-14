[9.14 J2第31節](鳴門大塚)※19:00開始主審:石丸秀平<出場メンバー>[徳島ヴォルティス]先発GK 21 田中颯DF 3 石尾崚雅DF 5 森昂大DF 54 永木亮太MF 8 柿谷曜一朗MF 18 エウシーニョMF 19 岩尾憲MF 20 児玉駿斗MF 28 鹿沼直生MF 44 山口竜弥FW 16 渡大生控えGK 31 長谷川徹DF 4 カイケMF 10 杉本太郎MF 77 ターレスFW 7 チアゴ・アウベスFW 30 坪井清志郎FW 41 村上悠緋監督増田功作[大分トリニータ]先発GK 32 濱田太郎DF 18