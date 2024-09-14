[9.14 J2第31節](Cスタ)※19:00開始主審:野堀桂佑<出場メンバー>[ファジアーノ岡山]先発GK 49 スベンド・ブローダーセンDF 4 阿部海大DF 18 田上大地DF 43 鈴木喜丈MF 14 田部井涼MF 17 末吉塁MF 19 岩渕弘人MF 24 藤田息吹MF 39 早川隼平MF 88 柳貴博FW 22 一美和成控えGK 21 川上康平DF 23 嵯峨理久MF 7 竹内涼MF 27 木村太哉MF 33 神谷優太FW 11 太田龍之介FW 99 ルカオ監督木山隆之[愛媛FC]先発GK 36 辻周吾DF 6 谷岡昌D