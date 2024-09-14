[9.14 J2第31節](NDスタ)※19:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[モンテディオ山形]先発GK 1 後藤雅明DF 4 西村慧祐DF 5 安部崇士DF 6 山田拓巳DF 15 川井歩MF 7 高江麗央MF 8 小西雄大MF 88 土居聖真FW 25 國分伸太郎FW 42 イサカ・ゼインFW 90 ディサロ燦シルヴァーノ控えGK 23 藤嶋栄介DF 40 坂本稀吏也MF 14 坂本亘基MF 20 松本凪生MF 24 横山塁FW 36 高橋潤哉FW 41 後藤優介監督渡邉晋[ザスパ群馬]先発GK 21 櫛引政敏D