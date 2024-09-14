½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê67¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÊó¹ð¤·Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Ï¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ËÏÑ´ß¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Î10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥É¥é¥Þ¡ÊÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡Ë¤ò»£±ÆÃæ¤ÎÆ£¸¶ÎµÌé¡Ê42¡Ë¤µ¤ó¤È³Áß·Í¦¿Í¡Ê36¡Ë¤µ¤ó¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¾Ð´é°î¤ì¤ë£³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½÷»Ò¤Î°ì¿Í