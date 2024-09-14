サヨナラ勝ちした東海大相模＝サーティーフォー相模原神奈川県高校野球秋季大会（県高野連主催、神奈川新聞社など後援）第３日は１４日、サーティーフォー保土ケ谷球場など８会場で３回戦１６試合を行い、ベスト１６が決まった。夏の甲子園出場の東海大相模は、川和に七回までリードされる厳しい展開だったが八回に２―２の同点に追い付き、九回に佐藤淳人（２年）の右中間適時打でサヨナラ勝ちした。横浜は、柏木学園の粘り