◇大相撲秋場所7日目（2024年9月14日両国国技館）大相撲秋場所は14日、東京・両国国技館で7日目の取り組みが行われた。結びの一番で、5勝1敗と首位を追う大関・琴桜（26＝佐渡ケ嶽部屋）は西前頭3枚目・若元春（30＝荒汐部屋）と対戦し、寄り切られ痛恨の2敗目を喫した。もう1人の大関・豊昇龍は東前頭4枚目・正代を一直線に押し出して、3勝4敗とした。前日に大関経験者の正代を下し、初日から6連勝と星を伸ばした西関脇