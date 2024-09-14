ＪＲＡは９月１４日、２０２１年の京成杯オータムハンデ・Ｇ３を制したカテドラル（牡８歳、栗東・池添学厩舎、父ハーツクライ）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。今後は石川県珠洲市の珠洲ホースパークで乗馬となる予定。同馬は１９年ＮＨＫマイルＣの３着や、Ｇ３で２着６回など長年にわたって活躍。先日、キャロットクラブがホームページで引退を発表していた。通算成績は３７戦４勝、総獲得賞金は２億２２２３万