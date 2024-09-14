9月も半ばの14日、九州各地は厳しい残暑となった。気象庁の観測で長崎県南島原市37.8℃（午後0時28分）＝9月観測史上1位▽佐賀県嬉野市37.3℃（午後2時7分）＝同▽福岡市中央区36.9℃（午後2時25分）▽太宰府市36.9℃（午後3時32分）▽長崎県佐世保市36.8℃（午後3時1分）＝同▽福岡県糸島市前原36.7℃（午後0時10分）▽佐賀県白石町白石36.7℃（午後2時46分）▽長崎県大村市36.6℃（午後3時19分）など35℃以上の猛暑日となる地