東京２０２５世界陸上財団は１４日、都内で来年の世界陸上（２５年９月１３〜２１日、東京・国立競技場）のマラソン・競歩コース発表会見を行い、今夏のパリ五輪で男子マラソン代表の小山直城（ホンダ）、同女子２０キロ競歩代表の藤井菜々子（エディオン）が登壇。コースの印象などを語った。マラソン、競歩ともに主会場である東京・国立競技場発着。マラソンは序盤のアップダウンを越えると、６キロ付近からほぼ平たんの道の