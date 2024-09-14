Image:silicon-power こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2024年9月14日は、スマホやゲーム機といったさまざまな機器の高速データ転送を可能にするmicroSDカード（1TB）「SP001TBSTXDV3V20SP」や、使い慣れたPCをアップデートさせる内蔵型SSD（512GB）「Ace A58（SU512GBSS3A58A25CA）」