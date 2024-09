これまでiPhoneの化粧箱には「Appleロゴのステッカー」が付属していましたが、iPhone 16シリーズではこれがなくなるとApple関連のニュースを取り扱う9to5Macが報じています。End of an era: iPhone 16 won't include stickers in the box - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/09/13/end-of-an-era-iphone-16-wont-include-stickers-in-the-box/iPhoneの化粧箱の中にはiPhone本体や充電用のUSB-C to USB-Cケーブルと一緒に、Appleロ