◆パ・リーグ楽天―日本ハム（１４日・楽天モバイル）日本ハム・加藤貴之投手が先発で５回９安打４失点と粘りきれず、３点ビハインドで降板した。今季２戦２勝を誇る仙台のマウンドで３回までは無失点投球。しかし１―０の４回に２本の安打と四球で満塁とされ、１番・小郷に押し出し四球で同点。４回までに今季最多となる３四球を与えた。続く５回は１死から３連打で勝ち越され、さらに８番・伊藤裕にも２点適時三塁打を献