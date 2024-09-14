「東京六大学野球、立大−慶大」（１４日、神宮球場）１２日にプロ志望届を提出した、西武、巨人などで活躍した清原和博氏の長男で、慶大・清原正吾内野手（４年・慶応）が秋季リーグ戦の初戦に、４番・一塁で先発出場した。清原にとって学生最後のリーグ戦で、父・和博氏もスタンドから見守っていた。二回の第１打席。先頭打者として打席に入ると、スタンドから大きな拍手がわき上がった。初球をたたき、センターへ抜けよう