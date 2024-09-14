中国の工業企業増加値、８月は４・５％増山東省日照市の新素材開発企業、山東騰峰紡績科技の工場で働く従業員。（3月12日撮影、済南＝新華社記者/郭緒雷）【新華社北京9月14日】中国国家統計局が14日発表した8月の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約20円）以上の工業企業の増加値（付加価値額）は、物価変動を除いた実質で前年同月比4.5％増加した。三大部門は採鉱業が3.7％増、製造業が4.3％増、電力・熱・ガス