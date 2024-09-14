¥â¥Ç¥ë¤ÎºÚÆá¥»¥·¥ë(20)¤¬¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¤ò¹¹¿·¡£Æ©¤­ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê¿§Çò?ÈþÈ©?¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Î¡ÖÁ°¤«¤¬¤ß¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÚÆá¤Ï¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È°û¿©Å¹¤Ç¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¹õ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥µ¥¤¡¼¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ð¤¿¤Ð¤¿¤À¤Ã¤¿¤±¤É¾Ð¡×¤ÈÂ¿Ë»¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¤Î¿©»ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºÚÆá¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¤ä¤ë¤³