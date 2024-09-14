アニメ、ゲーム、コミック、声優によるリアルライブなど様々なメディアミックスを展開する、次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!(バンドリ！)」。そこから生まれた"現実(リアル)"と"仮想(キャラクター)"が同期する5人組ガールズバンド、MyGO!!!!!(マイゴ)が、7月27・28日に東京・武蔵野の森総合スポーツプラザにて6th LIVE「見つけた景色、たずさえて」を開催した。今回は、DAY1の模様をレポートする。 7th LIVE開催も