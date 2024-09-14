ドラマのように考察が楽しめる復縁リアリティー番組「ラブ トランジット」。Amazonのプライム・ビデオでシーズン2（全8話）独占配信中（画像：©2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.）Netflix、Amazon プライム・ビデオ、Huluなど、気づけば世の中にあふれているネット動画配信サービス。時流に乗って利用してみたいけれど、「何を見たらいいかわからない」「配信のオリジナル番組は本当に面白いの？」という