◇パ・リーグ楽天―日本ハム（2024年9月14日楽天モバイル）楽天・伊藤裕季也内野手（28）が、サイクル安打に王手をかけたところで途中交代した。「8番・左翼」で先発出場すると、1、2打席目で連続安打。5回は流れを引き寄せる2点適時三塁打を放った。7回1死走者なしで迎えた第4打席は日本ハム3番手の山本拓の直球を捉えて二塁打。これでサイクル安打に本塁打を残すのみとなったが、代走・田中和を送られてお役御免。