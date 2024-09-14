◆パ・リーグ楽天―日本ハム（１４日・楽天モバイル）楽天が５回に伊藤裕季也内野手の２点三塁打などで一挙３点をあげた。１―１の同点で迎えた５回、先頭の辰己は左飛で倒れたが、浅村が左前打、安田が右前打と続き１死一、二塁から村林の右前適時打で１点を勝ち越し。さらに２死一、二塁から伊藤裕が右中間を抜く２点適時三塁打を放ち追加点をあげた。村林は「打ったのはフォーク。勝つしかない」、伊藤裕は「打ったのは