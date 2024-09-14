核兵器研究所と兵器級核物質生産基地を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（手前）（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】米国の核専門家ジェフリー・ルイス氏は14日、北朝鮮メディアが13日に公開したウラン濃縮施設の写真について、平壌近郊のカンソンで撮影された可能性が高いとの見解を示した。写真とカンソンにある核関連施設の建設途中の衛星画像を比較し、建物の構造を分析した。この結果、写真で判明した内部の柱や壁