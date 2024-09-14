◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１４日・甲子園）阪神の先発・才木浩人が４回に先取点を奪われた。先頭・坂倉に右翼線へ二塁打を浴びると、続く堂林の送りバンドで１死三塁。野間に対する２球目、１３７キロの変化球をやや左中間に運ばれた。それでも、小園は右飛に打ち取った。