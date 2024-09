アレック・ソス《Anna, Kentfield, California》〈I Know How Furiously Your Heart is Beating〉より 2017年 東京都写真美術館蔵 ©Alec Soth 東京都写真美術館は、国際的な写真家集団のマグナム・フォトの正会員であり、生まれ育ったアメリカ中西部などを題材とした作品を手掛けるアレック・ソス氏の写真展「アレック・ソス 部屋についての部屋」を10月10日(木)から開始する。 同展では、初期を代表するシリー